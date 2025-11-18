Suspeito de duplo homicídio detido na Guarda

O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária de Setúbal, juntamente com o Departamento de Investigação da Guarda localizaram, identificaram e detiveram na Guarda um homem de 61 anos, «fortemente indiciado pela prática de um duplo homicídio, no Montijo, que vitimou dois homens, pai e filho, de 60 e 23 anos».

Segundo a PJ os factos em investigação reportam-se a 16 de novembro, quando o suspeito se deslocou a um restaurante, no Montijo, e efetuou vários disparos com uma arma de fogo, por motivos ainda não completamente apurados, que provocaram a morte das duas vítimas.

O homem já com antecedentes policiais pelos crimes de sequestro e furto de veículo, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação a fim de apurar os factos que estiveram na génese dos homicídios, bem como a recuperação da arma de fogo utilizada.