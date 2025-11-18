“Censos Sénior” da GNR revelam que a Guarda continua a ser o distrito com mais idosos sozinhos

A Guarda continua a ser o distrito com mais idosos a viverem sozinhos ou em situação de vulnerabilidade, segundos dados da operação “Censos Sénior” divulgados esta terça-feira pela GNR.

Em 2025 foram sinalizados 5.852 idosos pelos militares da GNR, mais 375 face a 2024. Vila Real, 5.167 casos detetados, é o segundo distrito com mais idosos a viverem sozinhos e/ou isolados, seguido de Bragança (4.191), Faro (3.414), Viseu (3.304), Beja (2.749), Évora (2.381) e Castelo Branco (2.316).

Os “Censos Sénior” de 2025 identificaram mais de 43.000 mil seniores nessas condições. A operação decorreu entre 1 de outubro e 16 de novembro, tendo sido desenvolvidas diversas ações de contacto direto com estas pessoas para as alertar para a necessidade de adotarem comportamentos de segurança, minimizando o risco de se tornarem vítimas de crimes.

A GNR adianta que realizou um conjunto de ações em sala e porta-a-porta, abrangendo um total de 35.143 idosos.