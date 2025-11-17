Entrega de Prémio Eduardo Lourenço a Tolentino de Mendonça marca 826º aniversário da Guarda

A Guarda inicia na quinta-feira as comemorações do 826º aniversário da cidade, cuja programação se prolonga até 30 de novembro, com homenagens, exposições, concertos, inaugurações e a entrega do Prémio Eduardo Lourenço ao cardeal, poeta e teólogo D. José Tolentino de Mendonça.

Da efeméride consta ainda a assinatura do protocolo com a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), para a construção do Centro Nacional de Treino da UEPS, na Arrifana, e o concerto dos Quinta do Bill com a Banda Filarmónica de Famalicão da Serra no Teatro Municipal da Guarda (TMG).

O Dia da Cidade, a 27 de novembro, começa com a tradicional alvorada (9h15), seguida da homenagem a D. Sancho I na Praça Luís de Camões, com a participação dos alunos da Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca. A atividade será complementada com uma cerimónia militar pelo Regimento de Infantaria Nº 14 e pelo Núcleo da Guarda da Liga dos Antigos Combatentes, enquanto as crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico do concelho vão interpretar “Desejos e Realidade – A Guarda na voz e pelo olhar das crianças”.

Segue-se (10h30) a cerimónia do hastear da bandeira nos Paços do Concelho, acompanhada pela Banda Filarmónica de Famalicão da Serra e Conservatório de Música de S. José da Guarda. A sessão solene está marcada para as 10h40, na Sala António de Almeida Santos, durante a qual será entregue o Prémio Eduardo Lourenço 2025, do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), a José Tolentino de Mendonça.

À tarde serão inauguradas as obras de requalificação da Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – 2ª fase e assinado o protocolo entre a UEPS, a Junta de Freguesia da Arrifana e a Câmara da Guarda para a instalação do Centro Nacional de Treino daquela unidade da GNR, na Arrifana. O acordo será formalizado na Junta de Freguesia daquela localidade. Serão também inauguradas obras de pavimentação na Gata e Vila Fernando, a requalificação da EM531 de acesso à Plataforma Logística e a reabilitação da escola e espaços da CAF/ATL de Vila Fernando.

As comemorações dos 826 anos da Guarda, fundada por D. Sancho I pelo foral de 27 de novembro de 1199, arrancam esta quinta-feira com a apresentação do nº 48 da revista cultural “Praça Velha”, no Paço da Cultura. No dia seguinte será inaugurada, na ExpoEcclesia, a exposição de mobiliário e têxteis, com bordado de Castelo Branco, “Mãos Inquietas, Mãos Indiscretas”, de Emília Barbeira.

No dia 22 serão inauguradas várias obras de requalificação, pavimentação e de abastecimento de água nas freguesias da Faia, Cavadoude e Amoreiras do Mondego e o parque de autocaravanas de Avelãs da Ribeira. O TMG recebe à noite o 13º Encontro de Grupos de Cantares, organizado pelo NDS. A 23 de novembro corre-se a Invernal de BTT, promovida pelo Clube de Montanhismo da Guarda, e a prova de perícia automóvel “Guarda Logística”, no NERGA, com organização do Guarda Unida Desportiva. Nessa tarde serão inauguradas mais obras de requalificação de acessos e de abastecimento de água em Pêga, Meios e Fernão Joanes.

A 25 e 26 de novembro será comemorado o Dia do Empresário, efeméride que inclui um “roadshow” do I3S BSE – Centro para o Empreendedorismo de Impacto 2, no NERGA, e uma homenagem aos empresários do concelho num jantar que contará com a apresentação do guia turístico “Foge Comigo”.

Na tarde do dia 26 serão inauguradas as intervenções realizadas recentemente no Bairro da Luz e a Litoteca – Exposição de Geologia do Concelho – “As Rochas que Contam a Nossa História”, na Rua Batalha Reis, em parceria com o Geopark Estrela. Será ainda assinado um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no âmbito da reabilitação e valorização dos rios Diz e Noéme e entregues os prémios da iniciativa “GuardaFlorida”.

Para 29 de novembro estão programados o “meeting” de natação “Cidade da Guarda”, do Clube de Natação da Guarda, a abertura da exposição “Colecionismo de Piné: Memórias e Surpresas” e o espetáculo “Identidade é Portugalidade” no TMG, com o Grupo de Cavaquinhos da Póvoa do Mileu e a fadista Raquel Maria.

O programa comemorativo do 826º aniversário da Guarda encerra a 30 de novembro com o “Encontro de Enduro da Guarda”, iniciativa promovida pelo Clube de Ciclismo da Guarda, e o Encontro de Coros Infantojuvenis “Para Ti Criança”, no Paço da Cultura, organizado pelo Grupo Coral de Maçainhas.