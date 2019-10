Mário Patrão 22º no Rali de Marrocos

Mário Patrão (KTM) terminou o Rali de Marrocos no 22º lugar, a 2h52m22s do vencedor o norte-americano Andrew Short (Husqvarna). A prova de encerramento do Campeonato do Mundo de todo-o-terreno terminou no passado dia 9.

O melhor motard português foi Paulo Gonçalves (Hero), com o 13º lugar da geral, a 58m24s do primeiro. No final da competição, Mário Patrão declarou que «foram etapas de navegação difícil. Foi uma prova exigente. Nas terceira e quarta especiais, o “roadbook” apenas nos foi entregue poucos minutos antes da corrida, o que condicionou um pouco a organização do percurso por parte dos pilotos e a perceção dos perigos, mas o objetivo foi cumprido». O britânico Sam Sunderland (KTM) sagrou-se campeão mundial de todo-o-terreno, batendo Andrew Short por 14 pontos.