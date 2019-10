Figueirense deixa escapar pontos em Amarante

O Figueirense voltou a perder para o Campeonato de Portugal. Desta feita, na visita ao Amarante, que somou os primeiros três pontos da época e deixou o último lugar da série B.

No domingo, a equipa do distrito da Guarda podia ter conquistado, pelo menos, um ponto, mas não foi capaz apesar de ter jogado toda a segunda parte em superioridade numérica. O Figueirense conseguiu controlar o adversário, que foi sempre mais esclarecido, mas esteve mais preocupado em defender do que em atacar. Quando o fez, faltou sempre objetividade aos avançados no momento da finalização. A “sorte” do jogo mudou no final da primeira parte, quando Diogo Lamelas viu o segundo amarelo e foi expulso. Era expetável que os visitantes fizessem a diferença nos restantes 45 minutos, mas o que se viu foram os locais ainda mais moralizados e pressionantes, perante um Figueirense sem opções para fazer a diferença, tendo alcançado o seu objetivo a sete minutos do final do jogo. Aos 83’, o recém-entrado Oscar Rojas marcou o golo de uma vitória suada dos nortenhos.

Após sete jornadas, o Figueirense é 12º classificado fruto de um início de campeonato irregular, somando 7 pontos, quatro derrotas, duas vitórias e um empate. Este fim de semana há Taça de Portugal, pelo que o campeonato só regressa dia 27, com a formação de Figueira de Castelo Rodrigo recebe o Arouca, terceiro classificado e um dos fortes candidatos à subida. Nesta jornada o técnico Jorge Cardoso alinhou com Miguel Dias, Ivan Buha, Tomás Piedade, Demétrio Carvalho, Copas (Bubacar Sidibé, 84’), Octávio Silva, Ludgero, Milton Neri, Jonathan, João Pedro (Kojo, 72’) e Fábio Pina.