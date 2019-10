Karate: Gonçalo Guerra terceiro no Open da Póvoa de Varzim

Gonçalo Guerra (Academia Egitaniense de Karate Shotokan) foi terceiro na prova de kata 12-13 anos do Open Internacional de Karate da Póvoa de Varzim, que teve lugar no sábado.

O jovem guardense passou as duas primeiras eliminatórias em primeiro lugar, tendo sido segundo na terceira, o que o levou para a disputa do terceiro lugar do escalão, que conquistou. Do Núcleo Karate Shotokan de Pinhel participou Diogo Grilo, que passou a primeira eliminatória em primeiro lugar e foi segundo na seguinte. O karateca acabaria por perder o terceiro lugar do seu escalão por uma margem mínima, tendo terminado no quinto lugar.