Luísa Frutuoso e José Barreiros em bom nível no Mundial de Shotokan

Luísa Frutuoso e José Barreiros, do Centro Karaté Bushido Guarda, alcançaram resultados honrosos no Campeonato World Shotokan Karaté-Do Association, que decorreram em Cádis (Espanha), de 18 a 21 de setembro.

Ambos a competir na modalidade de kata, José Barreiros conseguiu um quarto lugar e Luísa Frutuoso alcançou as meias-finais. Foi a primeira vez que os dois karatecas da Guarda competiram neste tipo de campeonato, tendo já regressado ao trabalho para «melhorar e atingir ainda melhores resultados», refere o treinador de ambos, sensei Micael Sanches, numa nota enviada a O INTERIOR.