Sorteio atribui à coligação “Pela Guarda” – Nós Cidadãos!/PPM uso do pavilhão do NERGA no último dia da campanha

Vai ser a coligação “Pela Guarda” – Nós, Cidadãos!/PPM que vai realizar o comício de encerramento da campanha, no próximo dia 1o, no pavilhão do NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda.

A decisão resultou de um sorteio, realizado esta quarta-feira pela Câmara da Guarda, por imposição da Comissão Nacional de Eleições (CNE), após a coligação “Guarda com Ambição” – PSD/CDS-PP/IL ter também solicitado o uso do espaço no último dia da campanha eleitoral.

Inicialmente, a autarquia – que celebrou com o NERGA um protocolo para a utilização e gestão do recinto – declinou sortear a atribuição e remeteu a decisão para a associação empresarial, que cedeu o pavilhão à coligação “Pela Guarda”, encabeçada por Sérgio Costa, atual presidente da Câmara, com o argumento de que tinha sido a primeira a pedir o pavilhão.

A coligação “Guarda com Ambição”, liderada por João Prata, alegou ser ilegal e apresentou queixa na CNE, que imputou a decisão ao município através da realização de um sorteio no prazo de 24 horas, como decorre da Lei Eleitoral, para assegurar «a igualdade de tratamento entre as candidaturas». O mesmo aconteceu hoje.