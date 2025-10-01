Sp. Covilhã concede terceiro empate

O Sporting da Covilhã continua sem encontrar o caminho das vitórias na Liga 3 e permanece no último lugar da Série B com três empates e duas derrotas nas jornadas já disputadas.

No último domingo, os comandados de José Bizarro concederam nova igualdade na receção ao Lusitano de Évora na sexta jornada do campeonato. A formação alentejana adiantou-se no marcador aos 12’, num canto batido da direita para o segundo poste, onde Martim Águas assistiu, de cabeça, para Tiago Palancha assinar um golo vistoso com um toque de calcanhar. O Covilhã reagiu rapidamente e cinco minutos depois, aos 17’, Ângelo Barbosa repôs a igualdade, numa incursão à área contrária, na sequência de um livre lateral. O médio aproveitou da melhor maneira a atrapalhação e falha defensiva do Lusitano a fez o 1-1.

Os serranos podiam ter consumado a reviravolta nos últimos minutos da primeira parte, mas uma defesa espetacular de Duarte Martins impediu o golo de Ronaldo Coelho. No segundo tempo, os visitantes foram mais aguerridos e estiveram perto do golo aos 83’, num remate de Guilherme Sequeira, contudo, o desacerto imperou e o resultado não sofreu mais alterações, penalizando o Sp. Covilhã, que conta três pontos e tarda em passar a “lanterna vermelha” a outros. Na próxima jornada, os “leões da Serra” jogam em Coimbra com a Académica, quarto classificado com 9 pontos.