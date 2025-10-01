Diogo Cecílio, gravemente ferido nos incêndios de Vila Franca do Deão, foi recebido em casa com prenda do Sporting

O Sporting Clube de Portugal enviou uma camisola, autografada por toda a equipa a Diogo Cecílio, que ficou gravemente ferido no incêndio que afetou Vila Franca do Deão, na Guarda, em meados de agosto, enquanto tentava «proteger a sua aldeia e terrenos».

Desde o incêndio, Diogo Cecílio esteve internado na unidade de queimados de Coimbra, tendo regressado a casa esta semana. O guardense expressa, através das redes sociais, ter sido recebido em casa com um «miminho do meu amor», o Sporting CP.

Em agosto foi criada uma campanha GoFundMe para ajudar o guardense e familiares a reconstruir o que se perdeu para as chamas, e com todos os donativos foi possível angariar 6.281 euros.