NDS organiza Iº Torneio de Patinagem Artística “Cidade da Guarda” no fim de semana

1 Outubro, 2025
A secção de patinagem do NDS Guarda promove, no próximo fim de semana, o 1º Torneio de Patinagem Artística “Cidade da Guarda” no pavilhão municipal de S. Miguel.
As provas têm início pelas 9h30 e contam com a participação de 168 atletas de clubes como a Academia de Patinagem da Covilhã, Académico dos Penedos Altos, Associação Recreativa de S. Miguel, Associação Cultural de Alcaria, Clube Desportivo Lousanense, Escola de Patinagem Artística de Seia, Grupo Recreativo Vigor da Mocidade, Núcleo Desportivo e Social (NDS) e Unidos Futebol Clube do Tortosendo. A entrada é livre.

