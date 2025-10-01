Luso-Ucraniano Sérgio Gladkyy atua hoje no Casino do Fundão

Esta quarta-feira o acordeonista Luso-Ucraniano Sérgio Gladkyy apresenta-se no Casino Fundanense, no Fundão, no âmbito do programa de Música de Câmara do BEYRA Laboratório Artístico, no dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música, pelas 18h30.

Sérgio Gladkyy traz um concerto intimista que aproxima público do jovem acordeonista português, nascido na Ucrânia em 2002 e radicado no Algarve desde cedo. É membro do Ensemble Orquestral da Beira Interior e venceu vários concursos prestigiados, incluindo o Prémio Novos Talentos Ageas em 2024, o que o levou a atuar na Casa da Música.

Assinalando o Dia Mundial da Música, Sérgio Gladkyy realizará ainda dois concertos especiais ao longo do dia: no Hotel Sénior Príncipe da Beira e na Escola Básica Serra da Gardunha, «envolvendo públicos de todas as idades e cumprindo o verdadeiro propósito da música de câmara, estar próximo das pessoas», segundo adianta a organização.

Este programa reflete a missão do BEYRA, «levar a música de excelência a diferentes localidades da Beira Interior, promovendo a formação de públicos e a valorização cultural da região».