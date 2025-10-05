Guarda FC, Trancoso e Fornos partilham liderança do Distrital da Guarda

O jogo grande da segunda jornada do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda terminou a favor do Guarda FC. Este domingo, os guardenses receberem e venceram o Figueirense pela margem mínima e partilham a liderança da prova com o Fornos de Algodres e o Trancoso.

Os trancosenses foram ganhar 2-1 a Aguiar da Beira e os fornenses fizeram o mesmo na Mêda, onde venceram 4-0. Nos restantes jogos, São Romão empatou 1-1 em casa com o Sp. Sabugal, o Foz Côa recebeu e venceu o Sp. Vila Formoso por 2-1 e o Sp. Celoricense foi a Vila Franca das Naves golear a equipa local por 8-2.

Por último, o Vila Cortês do Mondego perdeu 3-0 no reduto dos Vilanovenses.