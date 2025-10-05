Sp. Covilhã ganha pela primeira vez na Liga 3

O Sporting da Covilhã foi ganhar 1-0 ao terreno da Académica, em Coimbra, e conseguiu, este domingo, a primeira vitória da temporada na Liga 3.

O golo serrano foi marcado já em período de compensação, aos 96′, por André Liberal, que garantiu três preciosos pontos para o conjunto orientado por José Bizarro. Os locais jogaram em inferioridade numérica desde os 41′, na sequência da expulsão de Marcos Paulo, por acumulação de amarelos.

O Covilhã subiu uma posição no Grupo B da Liga 3, para penúltimo, com 6 pontos, os mesmos do novo “lanterna vermelha”, que é agora o Atlético.