Gouveia sofre quinta derrota consecutiva no Campeonato de Portugal

O Desportivo de Gouveia somou este domingo a quinta derrota consecutiva no Campeonato de Portugal ao perder 3-0 na visita ao Leça, na sexta jornada da prova.

Os gouveenses resistiram até aos 65′, quando Bernardo Mesquita inaugurou o marcador para a formação de Leça da Palmeira. Os visitantes acusaram o toque e concederam o segundo golo aos 68′, por Nicolas Bernardo. Martim Fortes, aos 91′, estabeleceu o resultado final.

Com um ponto, o Gouveia permanece no último lugar da Série B com apenas dois golos marcados e 16 sofridos.