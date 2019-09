O Figueirense empatou 1-1 na receção ao Sp. Espinho, em jogo da quarta jornada do Campeonato de Portugal, disputado no domingo.

Os locais estiveram a perder desde os 16′ e só conseguiram empatar aos 83′, graças a um golo de João Pimentel. A equipa do distrito da Guarda permanece no 12º da série B, com 4 pontos.