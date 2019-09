PJ deteve suspeito de tentativa de homicídio qualificado que estava foragido

A Polícia Judiciária da Guarda identificou e deteve um homem de 42 anos «fortemente indiciado» pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, ocorrido em setembro de 2018, no concelho do Sabugal, e que desde então estava foragido no estrangeiro.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal, o crime ocorreu num contexto de retaliação pessoal, «por alegada denúncia de ilegalidade cometida pelo detido no acesso a determinado serviço de fornecimento domiciliário».

As diligências da PJ permitiram detetar a «presença esporádica» do suspeito em Portugal, tendo consumado a sua detenção. O indivíduo foi presente a tribunal, que determinou a sua prisão preventiva.