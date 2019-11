Escolas CEKS estagiam em Fornos de Algodres

O estágio de Outono do Clube de Escolas de Karate Shukokai (CEKS) realiza-se este domingo no pavilhão gimnodesportivo do Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres.

Trata-se da primeira atividade da época e tem como objetivo reunir os atletas das diferentes escolas CEKS espalhadas pela zona Centro com o objetivo de treinar e partilhar conhecimentos entre atletas, treinadores e dirigentes, além de proporcionar um momento de convívios. O estágio tem início previsto pelas 9h30 e término às 17 horas.