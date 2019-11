Corta-mato de S. Martinho na Guarda

A Associação de Atletismo da Guarda realiza no domingo o 30º Corta-Mato de S. Martinho, que consiste num circuito fechado traçado no Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda-Gare, a partir das 10h30.

A competição marca o arranque da época de atletismo na Guarda e contempla provas para todos os escalões etários/ sexo e para atletas federados e não federados, em representação individual ou coletiva. As corridas principais têm 4.000 (femininos) e 6.000 metros (masculinos). Este ano a ANDDI – Portugal (Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Intelectual) irá aproveitar a competição para organizar o seu Campeonato de Portugal de Cross Curto, a 22ª Taça Nacional de Corta-Mato e um torneio de atividade adaptada. A organização do Corta-Mato de S. Martinho conta com o apoio da Câmara da Guarda.