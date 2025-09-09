Vereadores do PSD e PS na Câmara da Guarda adiam obras no Cabroeiro e empréstimo para as financiar, Sérgio Costa avança para tribunal

Ainda não é desta que vai avançar o projeto de regeneração urbana no Vale do Cabroeiro e a construção da Variante dos F’s, na Guarda. Tudo porque os vereadores do PSD e PS, em maioria no executivo, aprovaram a retirada, da ordem do dia da reunião de Câmara desta terça-feira, dos pontos relativos à adjudicação da empreitada e da contratação de um empréstimo de 11 milhões de euros para a financiar.

A decisão inviabilizou a intenção da maioria relativa liderada pelo independente Sérgio Costa, que já disse que vai apresentar queixa no Ministério Público. Em causa está o projeto de regeneração e mobilidade urbana daquela zona da cidade, que inclui a ampliação do parque industrial da cidade, a expansão residencial e urbana dos bairros da Luz, do Pinheiro, da Póvoa do Mileu e de Nª Sra. dos Remédios.

Esta também prevista a construção da Alameda dos F’s – popularmente conhecida por Variante da Ti’Jaquina, aguardada há 30 anos, que vai ligar a VICEG (Via de Cintura Externa da Guarda) ao centro da cidade. A proximidade das eleições autárquicas e o desconhecimento da situação financeira do município foram as justificações apresentadas pela oposição, que, em março deste ano, já tinha chumbado um pedido de empréstimo para a obra.