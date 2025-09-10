Distrital da Iª Divisão da AF Guarda arranca a 28 de setembro com 14 equipas

A Associação de Futebol da Guarda (AFG) realizou, na quinta-feira, o sorteio dos campeonatos seniores para a época 2025/26. O Distrital da Iª Divisão arranca a 28 de setembro e vai contar com a participação de 14 equipas.

São elas o Vila Franca das Naves, Fornos de Algodres, São Romão, Aguiar da Beira, Vila Cortês do Mondego, Vilanovenses, Figueirense, Trancoso, Vila Nova de Foz Côa, Guarda FC SAD, Sporting Celoricense, Sporting da Mêda, Sporting do Sabugal e Sporting de Vilar Formoso. Na primeira jornada defrontam-se Vilar Formoso-Aguiar da Beira, Vila Cortês do Mondego-Foz Côa, Sabugal-Vilanovenses, Figueirense-São Romão, Celoricense-Guarda FC, Fornos de Algodres-Vila Franca das Naves e Trancoso-Mêda. A IIª Divisão vai ser disputada por oito equipas (Freixo de Numão, Manteigas, Casal de Cinza, Gonçalense, Paços da Serra, Seia FC, Pinhelenses e Gouveia B), a três voltas, e tem início agendado para 19 de outubro com os jogos Gouveia B-Freixo de Numão, Gonçalense-Manteigas, Pinhelenses-Paços da Serra e Seia FC-Casal de Cinza.

A AFG sorteou também a primeira eliminatória da Taça de Honra Comunilog, a nova designação do troféu, que vai envolver as 22 equipas que disputam os Distritais da Iª e IIª Divisões. No arranque da prova, marcado para 21 de dezembro, o Gonçalense defronta o Sp. Sabugal, o Freixo de Numão recebe o Vilanovenses, o São Romão visita o Gouveia B e o Seia FC joga em casa com Os Pinhelenses. Paços da Serra-Figueirense e Foz Côa-Mêda completam a jornada inaugural da taça. Vilar Formoso, Trancoso, Celoricense, Fornos de Algodres, Vila Franca das Naves, Aguiar da Beira, Manteigas, Casal de Cinza, Guarda FC SAD e Vila Cortês do Mondego ficaram isentos.

No futsal, o Distrital da Iª Divisão conta com oito equipas (Estrela Almeida, Aguiar da Beira, Penaverdense, Lajeosa do Mondego, Sameiro, Casal de Cinza, Mêda e Sp. Sabugal). A primeira jornada está marcada para 6 de dezembro com as partidas Lajeosa do Mondego-Sameiro, Penaverdense-Casal de Cinza, Sp. Sabugal-Estrela de Almeida e Mêda-Aguiar da Beira. Também o campeonato sénior feminino vai envolver oito clubes (Estrela de Almeida, Penaverdense, Lajeosa do Mondego, Trancoso, Casal de Cinza, GD Mêda, NDS, Núcleo Sportinguista de Figueira de Castelo Rodrigo) e começa a 11 de outubro. Na primeira jornada estão agendados os jogos Lajeosa do Mondego-Trancoso, Penaverdense-NDS, Casal de Cinza- NS de Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda-Estrela de Almeida.

Nos sorteios participaram Liberalino Almeida (na foto), antigo jogador e treinador com um vasto currículo no futebol distrital, e Rosa Peixe, jogadora de futebol de rua no NDS e seleção nacional, que recentemente conquistou o segundo lugar na Noruega, e atleta de futsal da UD “Os Pinhelenses”. Entretanto, realiza-se no sábado, a partir das 19 horas, a Gala da Associação de Futebol da Guarda, na Quinta da Cerca das Palmeiras (Minhocal, Celorico da Beira).