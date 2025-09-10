Pinhelenses pontuam na estreia no Nacional da IIª Divisão de Futsal

A UD “Os Pinhelenses” iniciou, no sábado, o Nacional da IIª Divisão de futsal feminino com um empate caseiro (4-4) frente ao Futsal Campo/ Gil Vicente FC.

As comandadas de Vítor Espinhaço pontuaram frente a um adversário com pergaminhos na modalidade, que na época transata, foi quarto classificado na fase de subida à Iª Divisão, tendo marcado pela equipa da casa Helena Saraiva (16’ e 30’), Carina Pereira (21’) e Jacinta Santos (25’). As visitantes inauguraram o marcador logo aos 2’, graças a um autogolo da guarda-redes local Rute Fernandes, e ampliaram a vantagem aos 12’ por Cindy Pinto. Vânia Veloso (36’) e Mariana Vasconcelos (38’) selaram a igualdade para a formação nortenha. A UD “Os Pinhelenses” compete na série Norte e é a única equipa da Beira Interior a disputar os nacionais de futsal feminino esta época. No próximo sábado, as pinhelenses jogam no pavilhão do Viseu 2001, que perdeu 4-0 na Maia.