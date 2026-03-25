Trancoso é campeão distrital sub19

O Desportivo de Trancoso sagrou-se campeão distrital de juniores da AF Guarda.

Os trancosenses conquistaram o título na noite de sexta-feira ao derrotaram o Aguiar da Beira por 3-1, em partida em atraso do campeonato e a única em falta para fechar a época. Num estádio municipal Dr. Fernando Lopes lotado, a formação da casa tinha um ponto de vantagem sobre os aguiarenses, mas revelou-se mais assertiva e motivada para conquistar os três pontos que confirmariam o título e a subida ao Nacional da IIª Divisão na próxima temporada.