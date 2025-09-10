RTP dispensa Dina Aguiar

A jornalista Dina Aguiar vai ser dispensada da RTP até ao fim deste mês, numa altura em que o programa informativo “Portugal em Direto”, que apresenta desde 2005 na RTP1, vai ser substituído por outro formato.

Com 72 anos, e já reformada, a apresentadora tinha um contrato de prestação de serviços à televisão pública, que não foi renovado pela nova direção de informação, liderada por Vítor Gonçalves. O “Portugal em Direto”, emitido ao final da tarde com informação regional, é um dos programas de maior audiência do canal. A RTP1 está a preparar um novo programa com o mesmo cariz de informação que será produzido no Centro de Produção do Norte (Porto).

Natural de Freixo de Numão, no concelho de Vila Nova de Foz Côa, Dina Aguiar ingressou na RTP em 1978 e começou a apresentar o “Informação 2”, com António Mega Ferreira e José Júdice. Foi depois um dos rostos mais conhecidos do “Telejornal” do primeiro canal da estação pública, onde apresentou posteriormente programas dedicados à informação regional e local como “O País Real”, “País, País”, “Regiões”, que esteve na origem do “Portugal em Direto”.