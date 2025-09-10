Covilhã recebe etapa do UTR Pro Tennis Tour

O Covilhã Country Club recebe esta semana uma etapa do UTR Pro Tennis Tour, o circuito internacional que reúne jogadores e jogadoras classificados entre os 200 e 2.000 lugares do ranking mundial, com prémios de 20.000 dólares (cerca de 17.000 euros) por torneio.

A competição realiza mais de 450 eventos por ano em 30 países, como os Estados Unidos, França, Espanha, Brasil, Japão e agora Portugal, sendo considerada a maior plataforma de desenvolvimento profissional do ténis. Os jogos decorrem diariamente até dia 14, no Covilhã Country Club, e têm entrada livre. «É uma honra receber este torneio internacional, que projeta a Covilhã no mapa mundial do ténis e dinamiza a economia e turismo local», refere Luís Veiga, administrador executivo do Grupo Natura IMB Hotels. O torneio tem transmissão em direto na Amazon Prime.