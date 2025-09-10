Academia 5F’s e SC Braga protocolam escola de futebol na Guarda

O SC Braga e a Academia de Desporto 5F´s, da Guarda, formalizaram recentemente uma parceria com vista à criação da escola de futebol “Gverreiros do Futuro” na cidade mais alta.

O protocolo tem como objetivo a promoção do futebol de formação na região, proporcionando a crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 4 e 13 anos, a possibilidade de integrarem um projeto reconhecido pela sua qualidade desportiva e educativa. A nova escola integra a rede de polos do clube bracarense, «beneficiando da metodologia, acompanhamento técnico e identidade formativa do SC Braga», adianta a coletividade guardense, fundada em maio deste ano. Para a Academia 5F’s, a criação desta escola de futebol representa «um passo relevante na valorização da formação desportiva na região interior» e vai abrir «novas perspetivas para os jovens talentos locais». O projeto começa esta época, estando já a decorrer as inscrições, que podem ser feitas na Academia de Desporto 5F´.