Encontrados vestígios de presença humana há 26 mil anos no Vale do Côa

Uma equipa de arqueólogos, em trabalho de investigação no sítio da Penascosa, no Vale do Côa, encontrou utensílios de pedra lascada que confirmam a presença humana no local há mais de 26 mil anos.

«É um achado importantíssimo, que após 30 anos da primeira tentativa de identificação de acampamentos dos criadores da arte paleolítica no Vale do Côa, as escavações em curso no sítio da Penascosa revelem agora a existência de utensílios de pedra lascada e outros elementos líticos [de pedra], utilizados em fogueiras, que atestam a presença de grupos humanos durante o Paleolítico Superior», afirmou o novo presidente da Fundação Côa Parque, João Paulo Sousa.

Segundo o responsável, «as características técnicas das lamelas retocadas de sílex e de outras rochas regionais apontam para várias estadias no sítio, há cerca de 26 mil anos».