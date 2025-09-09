Festival Literário “Em Nome da Terra” regressa a Melo esta quinta-feira

Festival Literário “Em Nome da Terra” regressa esta quinta-feira a Melo (Gouveia) para uma quarta edição com mais de 40 convidados e atividades durante quatro dias.

Entre os convidados estão escritores, músicos, filósofos, ilustradores e performers que vão celebrar a «palavra, o pensamento e a criação artística» tornando a aldeia de Melo um «destino literário obrigatório entre 11 e 14 de setembro», reforça a organização.

O Festival Literário é inspirado no «legado literário e na dimensão interartística da escrita de Vergílio Ferreira» e inclui propostas para «públicos de todas as idades onde se incluem conversas com escritores, oficinas criativas, visitas às escolas, sessões de mediação de leitura, formação para docentes, apresentação de livros, música ao vivo, cinema documental, exposições e performances literárias».

Este ano o homenageado é José Gil, um dos «mais reconhecidos filósofos e ensaístas contemporâneos». O seu nome ficará inscrito na toponímia da aldeia.

O Festival Literário Em Nome da Terra, com edição anual, pretende convocar leitores com propostas que, partindo da palavra, incluem conversas com escritores, horas do conto, percursos guiados por palavras, visitas a escolas, capelas, jantares literários, música, teatro.