Campanha de Segurança Rodoviária “Cinto-me Vivo” nas estradas até 15 de setembro

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP lançam esta terça-feira a Campanha de Segurança Rodoviária Cinto-me Vivo inserida no Plano Nacional de Fiscalização. Vai decorrer até 15 de setembro e tem como objetivo alertar os condutores e passageiros sobre o uso correto dos dispositivos de segurança.

Casos do cinto de segurança, o uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, assim como a cadeirinha, homologada e adaptada ao peso da criança. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária recorda que em crianças até aos quatro anos, a utilização de uma cadeirinha voltada para a retaguarda, combinada com a utilização de cinto de segurança, reduz até 90 por centro o risco de lesões graves ou de morte.