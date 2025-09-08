Fiscalizar o comércio eletrónico é uma missão “impossível”

Segundo o semanário “Expresso” Ana Cristina Trovão, subdiretora da área de gestão aduaneira da Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal, indicou que o volume de comércio eletrónico no espaço europeu assumiu proporções que “humanamente não conseguimos controlar”.

“São milhões e milhões de pequenas remessas que vão escapar ao nosso controlo”, afirmou Trovão numa intervenção na XVII Reunião Mundial de Direito Aduaneiro, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

O comércio eletrónico está presente nos hábitos de milhões de consumidores, com cerca de 70% dos europeus a comprarem regularmente produtos por esta via. As importações de baixo valor para a União Europeia (UE) aumentaram significativamente nos últimos anos e com elas os alertas dos riscos de segurança, sustentabilidade e justiça na competitividade.