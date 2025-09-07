Portugal é campeão da Europa de Hóquei em Patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins sagrou-se campeã da Europa, ao derrotar a França por 4-1 na final disputada em Paredes.

Os golos que decidiram a partida surgiram ainda na primeira parte, por intermédio de Alvarinho e Rafael Bessa, com Gonçalo Alves a confirmar o triunfo já no segundo tempo, através da conversão de uma grande penalidade.

A França ainda reduziu, a pouco mais de um minuto do final da partida, mas Portugal, em inferioridade numérica, conseguiu marcar mais um golo.

Com esta vitória, Portugal conquistou o seu 22.º título europeu, voltando a erguer o troféu quatro anos depois da última conquista, alcançada em Espanha.