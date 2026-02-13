Tabernas do Entrudo abriram esta tarde na Guarda

As Tabernas do Entrudo no âmbito do “GuardaFolia-Aqui Há Galo!” abriram esta tarde na Alameda de Santo André. O Carnaval GuardaFolia 2026 também se festeja à mesa, até 16 de fevereiro.
Num espaço coberto, algumas freguesias do concelho vão recriar o ambiente carnavalesco das aldeias apresentando petiscos tradicionais confecionados com sabores e saberes da região.
A iniciativa pretende «proporcionar um ambiente de convívio e promover a cultura gastronómica da região», refere o município.
A animação será assegurada, nesta primeira noite, com Stand up – Carlos Vidal e Dj Bay. No sábado haverá festa de Carnaval das crianças, Remember 80 & 90 e Dj Sayless. No domingo o palco é para Augusto Canário e Dj Dilcio. Na noite de Carnaval, dia 16, decorrerá o concurso de máscaras e animação com o Dj Fernando Alvim.
Ainda no Carnaval da Guarda, a “Fun Run” corre-se na manhã de Domingo Gordo e terá cerca de cinco quilómetros e alguns obstáculos espalhados pelo percurso. À tarde, acontece o desfile/espetáculo “Julgamento e Morte do Galo”, que terá início pelas 16 horas com o cortejo das freguesias entre a Alameda de Santo André e a Praça Luís de Camões, onde o galo voltará a ser julgado por todos os males do ano transato.
Deixe comentário