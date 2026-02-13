Já abriu a Feira das Tradições em Pinhel

A Feira das Tradições foi inaugurada esta tarde, no Centro Logístico de Pinhel, onde estão cerca de 200 expositores com produtos regionais, artesanato e muitos saberes e sabores típicos da região. Daniela Capelo, autarca pinhelense, reforça que a Feira das Tradições «marca a identidade dos pinhelenses». Neste ano de 2026 com o tema dos emigrantes, «identitário do nosso concelho e gentes. É um tema que toca na vida das famílias pinhelenses, sendo que a emigração foi necessária e mudou o nosso território».

Rui Ventura, ex-autarca de Pinhel, foi o escolhido pela autarquia para abrir a 31ª edição da Feira da Tradições. «Inauguro este certame hoje enquanto presidente da região Turismo do Centro, mas também como alguém que fez parte da feira e faz parte desta terra que me viu nascer».