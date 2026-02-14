Seleção Feminina de andebol sub-16 está em Almeida em estágio

Até à próxima segunda-feira, 16 de fevereiro, decorre o estágio da Seleção Nacional Feminina a Sub-16 de Andebol, Pavilhão Gimnodesportivo de Almeida. A receção oficial decorreu esta quinta-feira, com a presença do Vice-Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Joaquim Escada, e da Selecionadora Nacional, Sílvia Fernandes.

Durante a tarde de sexta-feira realizou-se também uma atividade com a comunidade escolar, de forma a proporcionar aos jovens alunos «contacto direto com atletas de alto rendimento e promovendo os valores do desporto, como o espírito de equipa, a dedicação e a superação», adianta o município.

Os primeiros treinos da seleção feminina de andebol sub-16 realizam-se na sexta-feira, e continuam este sábado, entre as 10 e as 12 horas, e entre as 17 e as 19 horas ; e também no domingo entre as 10 e as 12 horas e entre as 18 e as 20 horas. No último dia, segunda-feira, os treinos vão decorrer entre as 10 e as 12 horas apenas.