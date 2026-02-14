Luísa Sobral e Miguel Ferrão Lopes no TMC~

Luísa Sobral (na foto) sobe ao palco do Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) no sábado (21h30) para interpretar os temas mais marcantes da sua carreira.

A cantautoras estreou-se em 2011 com o álbum “The Cherry on My Cake”, ao qual se seguiram mais cinco trabalhos que consolidaram Luísa Sobral como uma das mais reconhecidas escritoras de canções da atualidade. “DanSando” (2022) é o seu mais recente disco e reúne temas mais pessoais e também socialmente conscientes e implicados. Produzido pelo vencedor de um Grammy Latino, Tó Brandileone, o disco foi gravado entre Lisboa e São Paulo. Luísa tem-se destacado também como compositora para artistas como Ana Moura, António Zambujo, Sara Correia, Mayra Andrade, Sílvia Pérez Cruz, entre muitos outros. Em 2017 escreveu “Amar Pelos Dois”, que valeu ao irmão, Salvador Sobral, a vitória no Festival Eurovisão, a primeira de Portugal naquele concurso.

Entretanto, esta quinta-feira (19 horas) o TMC~ recebe o espetáculo “Digging Deeper On: Onion Fields From Above”, de Miguel Ferrão Lopes, um objeto multidisciplinar que aborda questões sobre a identidade, realidade e disrupção da verdade. «A partir de “A Náusea” de Jean-Paul Sartre, e da estética dramatúrgica de João César Monteiro e João Canijo, propõe-se um itinerário intenso, sensorial e emocional, em dilatação no tempo, uma reflexão por via da contemplação do belo e do grotesco», adianta a produção. Com duração de quase quatro horas (haverá intervalo), “Digging Deeper On: Onion Fields From Above” resulta de uma coprodução entre o TMC~, a Fábrica da Criatividade e o Cine-Teatro Avenida.