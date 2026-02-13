Ana Margarida Lamelas regressa ao Conservatório para o VI “Inspirar-te”

Na próxima sexta-feira, a violetista Ana Margarida Lamelas, que terminou o curso secundário de Música no Conservatório da Guarda, tendo prosseguido os estudos musicais em Inglaterra, vai atuar no auditório do Museu da Guarda.

Trata-se do concerto-conferência “Inspirar-te”, que já vai na 6ª edição. Segundo os responsáveis do Conservatório de Música S. José da Guarda, será uma oportunidade para «ouvirmos e conhecermos um pouco mais desta jovem artista, das suas experiências musicais e profissionais, e ao mesmo tempo será uma nova oportunidade para os alunos mais novos perceberem os fatores essenciais e transversais a todos os que escolhem uma carreira artística».

A ex-aluna do Conservatório guardense devia ter participado na sessão do ano passado, que acabou por ser adiada devido ao falecimento do Papa Francisco. Na sexta-feira, Ana Margarida Lamelas vai atuar com os professores do Conservatório guardense Olena Sokolovska e Pedro Ospina. A entrada é livre.