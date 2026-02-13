Feira do queijo em Seia no fim de semana

Seia abre este fim de semana o ciclo de feiras do queijo Serra da Estrela com a 49ª edição do seu certame, que decorre de sábado a terça-feira de Carnaval, numa organização do município.O objetivo é valorizar o queijo e toda a sua fileira, desde a produção com denominação de origem protegida (DOP) ao fabrico industrial, num concelho que é o maior produtor nacional de queijo de ovelha. A mostra vai congregar produtores, pastores, queijeiras, empresas e várias entidades ligadas à cadeia de valor do produto. A feira do queijo de Seia volta a realizar-se no mercado municipal de Seia e na área envolvente. Durante quatro dias será possível comprar diretamente ao produtor, partilhar de saberes e provar sabores. Haverá ainda a conferência “Lã: de resíduo a recurso. Como fechar o ciclo?”, coordenada pela Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha, a produção ao vivo do maior queijo de Ovelha de Seia, demonstrações de fabrico tradicional. Provas de vinhos do Dão, mostra de azeites, um concurso de ovinos e caprinos, organizado pela ANCOSE e que inclui momentos de ordenha e tosquia ao vivo, e uma mostra do Cão Serra da Estrela, pela LICRASE, são outras propostas.