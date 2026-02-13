Carminho, Santa Maria e Deejay Telio na ExpoEstrela em Manteigas

A ExpoEstrela arranca na noite do próximo sábado, em Manteigas, e prolonga-se até segunda-feira de Carnaval.

Na primeira noite de festa, a 32ª edição do certame promovido pelo município serrano conta com atuação da fadista Carminho, no domingo a música fica a cargo dos Santa Maria e na segunda-feira é a vez dos Bateu Matou, Kiss Kiss Bang Bang e o “hitmaker” Deejay Telio. Além da música, durante todo o fim-de-semana de Carnaval, há mostra de atividades e feira de artesanato com dezenas de expositores, entre entidades, associações, artesanato, comércio, produtos regionais, indústria e restauração. Criada em fevereiro de 1993, com a designação de Mostra das Atividades Económicas do Concelho de Manteigas, a Câmara de Manteigas continua a promover anualmente este certame no fim de semana de Carnaval para dinamizar a economia local e atrair visitantes numa época do ano em que a Serra da Estrela recebe milhares de turistas.