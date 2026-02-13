Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Fornos de Algodres

Na passada quarta-feira, 11 de fevereiro, um bebé nasceu numa ambulância dos Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres a caminho da Unidade Local de Saúde da Guarda.

A parturiente, grávida de 39 semanas e residente na localidade de Matança, no concelho de Fornos de Algodres, «entrou em trabalho de parto antes de chegar ao hospital». O alerta foi dado pelas 13 horas, e foram mobilizada para o local «uma ambulância de socorro com dois operacionais, bem como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda», segundo informaram os Bombeiros Voluntários de Fornos de Algores através das redes sociais.

A bebé nasceu às 14h16, com o apoio coordenado da equipa dos bombeiros e dos profissionais da VMER.