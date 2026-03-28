Manteigas acolhe Exposição Itinerante do FIIN – Festival Internacional de Imagem de Natureza até 12 de abril

O município de Manteigas vai acolher a Exposição Itinerante do FIIN – Festival Internacional de Imagem de Natureza até 12 de abril de 2026 na Sala de Exposições da localidade.

A mostra, que promove «biodiversidade e a sensibilização ambiental», pode ser visitada entre as 14h30 e as 17h30. É composta por 28 placas que reúnem as obras premiadas nos prestigiados concursos de 2025 nas áreas de Fotografia da Biodiversidade, Desenho Científico e Imagem Juvenil da Natureza.

A exposição inclui a exibição de oito curtas-metragens da Biodiversidade, oriundas de vários países, sempre com o objetivo final de «sensibilizar a sociedade para a conservação do património natural mundial, aproximando os cidadãos da riqueza biológica do nosso planeta e incentivando atitudes de proteção ambiental».

A inauguração da Exposição Itinerante do FIIN – Festival Internacional de Imagem de Natureza foi inaugurada na tarde desta sexta-feira.