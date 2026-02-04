Rodolfo Queirós preside à Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal

O presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), Rodolfo Queirós, é o novo presidente da direção da Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP).

A eleição decorreu na Assembleia-Geral daquele organismo, realizada no sábado em Estremoz. A única lista que foi a votos foi aprovada por unanimidade e tem Rui Ventura, da Entidade Regional Turismo do Centro, como presidente da mesa da Assembleia Geral. Rodolfo Queirós definiu como principais objetivos para os próximos quatro anos «dar um novo impulso à associação, que passará por dar continuidade e consolidar as ações já desenvolvidas, mas, sobretudo, criar novas dinâmicas e encontrar novas soluções e formas de financiamento». O novo dirigente quer ainda fazer crescer a ARVP, agregando mais parceiros e com uma maior representatividade em todo o território nacional. «Acredito que as rotas dos vinhos têm um papel fundamental na promoção do enoturismo e dos diferentes territórios. Por isso, queremos uma associação mais forte, mais musculada, com mais parceiros e que possa impulsionar dinâmicas de trabalho em rede em todo o país», declarou numa nota enviada a O INTERIOR.

A ARVP foi constituída a 6 de maio de 2014 e resultou de um projeto impulsionado pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), com o objetivo de fomentar um turismo de vinho de qualidade, baseado numa promoção integrada das Rotas do Vinho. Integra o programa internacional “Wine in Moderation” promovendo, a nível nacional, ações de sensibilização para o consumo responsável de vinho. O objetivo é inspirar estilos de vida saudáveis e alertar para os efeitos nocivos do álcool, sensibilizando os consumidores a beber com moderação.