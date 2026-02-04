Campeonato feminino de futsal a caminho da “final four”

Casal de Cinza, NDS, Núcleo Sportinguista de Figueira de Castelo Rodrigo e Penaverdense vão disputar a “final four” do Distrital de futsal feminino da AF Guarda.

As quatro equipas vão jogar pelo título após terminarem a fase regular do campeonato nos quatro primeiros lugares da classificação. O Casal de Cinza, do concelho da Guarda, dominou a prova com 12 vitórias em 12 jogos, 65 golos marcados e apenas 9 sofridos. O também guardense NDS foi segundo classificado com sete vitórias, dois empates e três derrotas, enquanto o NSCP Figueira de Castelo Rodrigo vai estrear-se nesta fase ao fechar o pódio do campeonato com cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. A última vaga da “final four” foi para o Penaverdense, quarto classificado com quatro vitórias, sete empates e uma derrota. Pelo caminho ficaram o Trancoso, Estrela de Almeida e Lageosa do Mondego.

Em masculinos, o Sp. Sabugal perdeu em Almeida com o Estrela local por 5-3, naquela que foi a primeira derrota da formação raiana na prova. A vitória deixou os almeidenses a quatro pontos dos sabugalenses (21) na geral. Na 8ª jornada, o Sameiro foi ganhar 3-1 a Aguiar da Beira e o Casal de Cinza recebeu e derrotou o AGD Mêda por 4-3 e o Penaverdense venceu 5-2 no Lageosa do Mondego.