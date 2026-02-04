Camará e Luís Andrade lideram lista de goleadores da AF Guarda

Jovane Camará (na foto) e Luís Andrade partilham a liderança da lista dos melhores marcadores da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda após 16 jornadas.

Os avançados do líder Guarda FC e da Desportiva de Fornos de Algodres, respetivamente, têm 20 golos. Segue-se Fábio Pina (Figueirense) com 18 golos. A AFG adianta que o quadro dos melhores artilheiros será atualizado de 15 em 15 dias, passando por todas as competições de futebol da associação guardense.