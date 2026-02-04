Guarda UP joga com Braga acesso ao Nacional de sub16

O SC Braga é o adversário do Guarda UP na fase Norte 1, de qualificação para o Campeonato Nacional de sub16 masculino.

O primeiro jogo realiza-se no sábado (15 horas), no pavilhão gimnodesportivo do Inatel, na cidade mais alta. A segunda mão disputa-se no dia seguinte, no pavilhão de Lamaçães (Braga). Trata-se da derradeira eliminatória de qualificação para o Nacional do escalão. Em femininos, a equipa sub14 do Guarda UP foi afastada da qualificação para o Campeonato Nacional no fim de semana. As jovens guardenses perderam em casa com o Gumirães por 59-40 e no domingo foram ganhar 38-32 a Viseu, mas o resultado foi insuficiente para seguir em frente na prova.