Região das Beiras e Serra da Estrela é onde o preço do metro quadrado é mais barato

A Região das Beiras e Serra da Estrela é aquela em que o preço das casas por metro quadrado é o mais baixo (715 euros), segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados no final de outubro deste ano (correspondente aos valores do segundo trimestre de 2025).

Assim sendo, as casas mais baratas são encontradas nas Beiras e Serra da Estrela (715 euros), segue-se o Alto Alentejo (717) e a Beira Baixa (727). Nas regiões cujos preços por metro quadrado são mais avultados temos, em primeiro lugar, a Grande Lisboa (3.403 euros), segue-se o Algarve (3.123) e Setúbal (2.511).

A região de Viseu Dão Lafões está em 19º lugar da lista composta por 26 regiões, onde a casa por metro quadrado custa em média 955 euros. Em Coimbra o valor sobe para 1.379 euros. A média nacional está nos 2.065 euros por metro quadrado.