Recluso detido com 370 doses de droga no organismo quando regressava ao Estabelecimento Prisional da Guarda

Um recluso do Estabelecimento Prisional da Guarda foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) com 370 doses de droga no organismo no regresso de uma saída precária.

De acordo com uma nota da PJ enviada a O INTERIOR , o detido transportava, «no interior do seu organismo, cerca de 215 doses individuais de cocaína, 105 doses individuais de heroína e 50 doses individuais de pólen de haxixe».

O recluso foi «abordado e detido» por elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda. As autoridades realçam que a droga apreendida representa «uma quantidade assinalável, destinando-se a abastecer os reclusos em cumprimento de pena» no Estabelecimento Prisional da Guarda.

O detido vai ser presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda, titular do inquérito.