Câmara do Fundão assume diferencial de consumo de água nas freguesias afetadas pelos fogos

A Câmara do Fundão vai assumir o diferencial calculado entre os valores faturados no mês de agosto de 2024 e o mês de agosto de 2025, na sequência dos incêndios que assolaram o concelho no último Verão.

A deliberação aplica-se às freguesias identificadas na Resolução do Conselho de Ministros nº126-A/2025, de 28 de agosto: Alcaria, Alpedrinha, Barroca, Bogas de Cima, Castelejo, Castelo Novo, Lavacolhos, Silvares, Soalheira, Souto da Casa, Telhado e União das Freguesias de Janeiro de Cima e Bogas de Baixo. «A isenção deverá ser requerida pelos interessados até final de dezembro de 2025, mediante a apresentação de uma declaração simples que ateste a situação de afetação direta pelos incêndios, no local de consumo em apreço», adianta o município numa nota enviada a O INTERIOR. Para o efeito, a Câmara vai solicitar à empresa Aquafundalia – Águas do Fundão a emissão de nota de crédito «dos valores respeitantes à tarifa fixa e à tarifa variável de água para consumo doméstico e não doméstico, bem como de todas as taxas, encargos e tributos conexos (incluindo saneamento e resíduos urbanos, se faturados conjuntamente)».