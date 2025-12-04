Campeões de Matraquilhos nacionais apurados no Fundão

O Fundão acolheu no fim de semana o Campeonato Nacional e a Supertaça de Matraquilhos e Futebol de Mesa, disputado por cerca de 100 atletas.

Martim Messias (juniores), Carolina Isidoro (feminino), Filipe Parreira (seniores), José Lameiras (veteranos) venceram a supertaça individual e, por equipas, ganhara, as duplas Martim Messias e Mariana Castro (juniores), Carolina Isidoro e Sónia Oliveira (femininos), Carlos Araújo e Filipe Carvalho (séniores), José Lameiras e Francisco Ramos (veteranos) e Martim Messias e Carolina Isidoro (mistos). A Assocação de Matraquilhos do Porto venceu a Iª Divisão reservada às associações e a AM Minho conquistou a IIª Divisão. Quanto ao Campeonato, os novos campeões nacionais são Martim Ferreira (juniores), Carolina Isidoro (femininos), Filipe Carneiro (séniores) e José Lameiras (veteranos). Na vertente duplas venceram Fábio Carneiro e Sónia Oliveira (mistos), Carolina Isidoro e Sónia Oliveira (femininos), Martim Ferreira e João Miguel (juniores), Carlos Clemente e Nelo Franco (seniores).

Os campeões em duplas abertas Iª Divisão são Fábio Carneiro e Ricardo Moreira e Gonçalo Santos e Fábio Silva na IIª. A competição foi organizada pela Federação Portuguesa da modalidade, Associação de Matraquilhos e Futebol de Mesa da Beira Interior e Casa do Benfica do Fundão, com o apoio da autarquia.