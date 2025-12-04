Guarda é um dos oito distritos em risco de ficarem sem jornais a partir de janeiro

A VASP, empresa que se dedica à distribuição de jornais e revistas, anunciou esta quinta-feira que a partir de 2 de janeiro de 2026 deixará de garantir a distribuição diária de imprensa em oito distritos: Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança.

Em causa está uma «situação financeira particularmente exigente, resultante da continuada quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais», informou a empresa.

“Esta decisão terá como consequência a limitação do acesso regular à imprensa em parte do território nacional, afetando um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa e um pilar essencial da democracia”, lê-se no comunicado enviado pela VASP – Distribuição e Logística, S.A.

A empresa adianta que já foi «amplamente sinalizada a necessidade de uma decisão estrutural por parte dos decisores públicos quanto ao apoio à distribuição de imprensa», mas que essa decisão «continua por concretizar-se».