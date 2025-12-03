Banco Alimentar recolheu 37 toneladas de alimentos na Cova da Beira

Na Cova da Beira o Banco Alimentar Contra a Fome recolheu mais de 37 toneladas de alimentos na Campanha de Natal que decorreu no passado fim-de semana.

Estiveram envolvidos cerca de 900 voluntários que recolheram alimentos em 50 superfícies comerciais da região da Cova da Beira, conseguindo angariar um total de 37.333 kg de alimentos.

Agora os bens recolhidos serão «distribuídos em cabazes às famílias carenciadas da região, garantindo que todos têm um Natal mais digno», segundo adianta a organização. Paulo Pinheiro, responsável da Cova da Beira do Banco Alimentar Contra a Fome, aponta que «possivelmente iremos aumentar as instituições que vão ser ajudadas».

De notar que, em comparação com o ano transato de 2024, foram recolhidos menos 3 toneladas de alimentos, e participaram menos 100 voluntários do que na Campanha de Natal de 2024. «Tivemos algumas lojas onde não conseguimos ter equipas, mas quanto à recolha a quebra é quase insignificante», sendo certo que «qualquer coisa a mais, daria para fazer mais alguma coisa», afirmou Paulo Pinheiro a O INTERIOR lembrando que «um quilo de arroz pode-nos parecer pouco, mas para quem não tem nada, um quilo de arroz pode fazer a diferença entre não comer nada ou comer alguma coisa».